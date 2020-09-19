البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مار مرقس بالزقازيق 

توفى اليوم السبت، القمص برسوم منصور، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بكفر أبو عيد التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، عن عمرٍ بلغ 71 سنة، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 23 سنة.





وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القمص برسوم منصور كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بكفر أبو عيد، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ولد القمص برسوم يوم 12 سبتمبر 1949، وسيم كاهنًا فى 7 مارس 1997 بيد المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الإيبارشية السابق، ونال رتبة القمصية فى 2 أغسطس 2014 بيد الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.

حصل القمص الراحل على بكالوريوس تجارة وعمل بوزارة التموين، حتى أصبح مديرًا للمراجعة المالية بها، وكان مشهودًا له فى عمله وخدمته، وقام بنهضة معمارية فى كنيسته.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته فى الخامسة من مساء اليوم، بحضور الأنبا تيموثاوس، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.