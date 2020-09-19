هاشتاج بالسيسي نتحدى الدنيا يتصدر تويتر .. ومغردون: مصر هتعدي كل صعب | شاهد

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بالسيسي_نتحدي_الدنيا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً وجاءت أبرز التغريدات كالآتى : - ‏ربنا يوفقك ياريس كمل احنا وراك كلنا ثقه فيك ربنا يحفظك ‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا - ‏‏حقًا لا تكفيك الكلمات مهما كثرت ،، دمت فخرًا لنا وعزًا لمصر ‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا - ‏‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا ربنا يحميك لمصر ويبارك فيك ودائما مصر في تقدم وازدهار - ‏كل مصر وراك ومش هنسمح لحد حتي يسيء ليك اي من كان

‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا - ‏‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا السيسى رمز العزة والكرامة والتقدم ، بانى مصر المعاصرة

به نتحدى الدنيا

تحيا مصر تحيا جميلة فى كل ناحية ‏‎- ‏مع السيسي مصر هنعدي كل صعب ‎#بالسيسي_نتحدى_الدنيا. اقرأ أيضاً : إنجازات السيسي التعليمية.. 10 معلومات تشرح جهود تطوير التعليم الجامعي في مصر - ‏‎#بالسيسي_نتحدى_الدنيا غالي ترابها علينا ومش هنفرط فيها - ‏رئيسنا وبنحبه ومصدقينه ومعاك يا ريس لاخر المشوار ‎#بالسيسي_نتحدي_الدنيا - ‏احنا معانا رئيس مخلص وأمين عاوز يبنى دوله حقيقيه ويقضي علي الجهل والتطرف والإرهاب والفساد والعشوائيات ‎#السيسى_مكمل_بامر_الشعب ‎#السيسى_قوتنا_وقدوتنا ‎ ‎#بالسيسى_نتحدى_الدنيا

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