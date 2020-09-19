نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "14 تابوت" كلاكيت تاني مرة.. كشف أثري بسقارة بعد أسبوع من الكشف الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار العاملة في منطقة آثار سقارة الكشف عن بئر دفن به 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقًا، حيث كشفت البعثة الأسبوع الماضي، عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، و مازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف و الاعلان عن تفاصيله قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة.

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد تفقد الكشف الاسبوع الماضي وحرص على النزول إلى البئر مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف.

ووجه الوزير الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.