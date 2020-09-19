انت الان تتابع تفاصيل خبر “وداعاً للصيف” بيان هيئة الأرصاد حول طقس آخر 3 أيام في الصيف بدايةً من الغد وحتى الثلاثاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس آخر 3 أيام في الصيف، والتي تبدأ من الغد الأحد وحتى الثلاثاء القادم، حيث يبدأ فصل الخريف يوم 23 سبتمبر الجاري والذي يوافق الأربعاء القادم.

بيان هيئة الأرصاد حول طقس آخر 3 أيام في الصيف

ووفق بيان الأرصاد فسوف يكون طقس الأحد لطيف على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتسجل الحرارة 35 درجة بالقاهرة والوجه البحري وترتفع إلى 44 على جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة ومتوسطة على بعض لمناطق كما في التقارير التالية.

ووفق بيان الأرصاد حول طقس آخر 3 أيام في الصيف، فإن طقس الإثنين معتدل وتنخفض درجات الحرارة بمقدار درجة واحد على أغلب الأنحاء مع وجود فرص تساقط أمطار عل بعض المحافظات.

اقرأ أيضاً:

وفاة امبراطور النسيج ورجل الأعمال المصري محمد فريد خميس منذ قليل

“الآن” وعبر بوابة مرور مصر.. استخرج رخصة سيارتك وجددها وانت في البيت

زلزال يضرب الإسكندرية و3 محافظات أخرى منذ قليل وبقوة 5.8 ريختر

“3000 جنيه للمدرس في ساعتين و85 جنيه في الحصة” وزير التعليم يزف بشرى سارة للمعلمين

“مفتي الجمهورية” يجوز هدم المساجد للمصلحة العامة

أما طقس الثلاثاء آخر أيام الصيف، فسوف يشهد حالة من الإستقرار على غرار يومي الأحد والإثنين، مع انخفاض الحرارة درجتين مقاترنة بحرارة الغد.

قد يهمك أيضاً:

“رسمياً” قرار إجباري من وزارة التموين على جميع البطاقات التموينية

المؤبد وغرامة نصف مليون في انتظار أحمد حسن وزينب

الرئيس السيسي ينحاز لأهالي 4500 قرية على مستوى الجمهورية وتعميم القرار بجميع المحافظات

شاب مصري ينام في النعش ويكتب على الفيس “قريباً” ويموت بعدها بـ5 أيام

الحكومة ترد على أنباء تأجيل الدراسة مع ترقب الموجه الثانية لكورونا