الآثار : ارتفاع عدد التوابيت الأثرية المكتشفة بسقارة إلى 27 تابوتا

جاء ذلك استمرارا لأعمال الحفائر بالمنطقة، والتى أسفرت الأسبوع الماضى الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.
وأعلن الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس - فى تصريح اليوم السبت، استمرار أعمال الحفائر للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف، والإعلان عن تفاصيله قريبا فى مؤتمر صحفى بمنطقة آثار سقارة.
وتشير الدراسات المبدئية، إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما، ولم تفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، ومن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار، حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالى، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال استمرار أعمال الحفائر.
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