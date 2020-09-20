موجز السوشيال: عمر كمال يطلب الدعاء له.. شريف إكرامي يعلق على فوز الأهلي بالدوري

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

أسماء جلال تبهر جمهورها فى أحدث ظهور ... شاهد



نشرت الفنانة أسماء جلال صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .



عمر كمال يطلب من جمهورة الدعاء له ... شاهد



طلب الفنان عمر كمال من جمهور الدعاء له ونشر صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

رايا أبي راشد تبهر جمهورها بـ إطلالة جديدة عبر إنستجرام .. شاهد

نشرت الإعلامية رايا أبى راشد صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

الدورى الـ8 فى مشوارى| شريف إكرامى يعلق على فوز الاهلى بالبطولة.. شاهد



علق شريف اكرامى حارس مرمى النادى الاهلى سابقا، على فوز النادى الاهلى ببطولة الدورى المصرى، بنشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

