مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات البلغارية بعد توقف فترة كورونا.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولي السبت أولى رحلات شركة «ALK» البلغارية قادمة من مطار صوفيا في بلغاريا، وعلى متنها 145 راكبًا بعد غياب أكثر من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص مسئولو مطار الغردقة على استقبال الطائرة طراز بتقليد رش المياه المتبع على أولى الرحلات الجوية التي تهبط بالمطار، وتم استقبال جميع الركاب القادمين عليها بالورود من قبل فرق العلاقات العامة بمطار الغردقة.

وقدم رجال الخدمات الأرضية بشركة مصر للطيران، الخدمة إلى طائرة الشركة البلغارية، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .