الأزهر ينعي محمد فريد خميس: رجل الخير

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وأكد الأزهر، أن الراحل كان رائدًا من رواد الصناعة الوطنية، محبًا لوطنه، كما أن الأزهر الشريف لن ينسى جهوده وتبرعاته السخية في إنشاء المعاهد الأزهرية بالقرى الأكثر احتياجًا، ووقوفه بجانب الفقراء والمحتاجين من خلال مؤسسته الاجتماعية.
ودعا الأزهر في بيانه، الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وكان خميس قد خضع لجراحة دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر يونيو الماضي استغرقت 8 ساعات تمت بنجاح داخل إحدى المستشفيات الكبرى بولاية أطلنطا، وكانت في العمود الفقري بمنطقة ديسك الرقبة.
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