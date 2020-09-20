انت الان تتابع تفاصيل خبر “انخفاض بالإصابات والوفيات” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم والإجمالي يسجل 101900 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت منذ قليل وزارة الصحة والسكان تقريرها اليومي حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 19 سبتمبر، وذلك وسط انخفاض ملحوظ بالإصابات والوفيات، وارتفاع حالات الشفاء.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 19 سبتمبر

ووفق تقرير وزارة الصحة المصرية فقد خرج من مستشفيات العزل الصحي اليوم فقط 708 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي حالات الشفاء إلى الآن لـ 88666 حالة، وأكدت الصحة على أن كل الحالات المذكورة قد خرجت من مستشفيات العزل بعد شفاؤها بشكل كامل وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمي

كما وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم لـ 128 حالة، ووصل إجمالي الحالات المصابة وحتى اليوم إلى 101900 حالة.

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وأضافت وزارة الصحة أن أعداد الوفيات اليوم فقد بلغت 17 حالة جديدة، كما وصلت إجمالي الوفيات حتى اليوم لـ5750حالة.

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