فيديو .. عمرو أديب : تركيا بتجر ناعم مع مصر منذ أسبوع

وأضاف أديب خلال برنامج الحكاية، الذى يعرض على فضائية mbc مصر، مساء السبت، أن تركيا منذ أسبوع وتتحدث عن مصر بكلام جيد، لكن أحيانا أخرى تجد هجوم غير مبرر.
وأشار إلى أن الأتراك لديهم مشكلة نفسية، متمثلة فى تعودهم البلطجة على دول بعينها ويكونوا سعداء، مؤكدا: "الكلام ده مش مع مصر".
وأوضح أديب أن الموضوع فى ليبيا "منتهٍ" ومحسوم، فمصر كبيرة وعنيدة وماينفعش معاها الكلام ده.
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