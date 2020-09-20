فيديو .. محافظ الإسكندرية : لم يتم إخراج مالك شقة من بيته من أجل الإزالة

قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية يوميًا تؤكد على ضرورة مراعاة المواطن والتخفيف عنه، موضحًا أنه فى إطار ذلك خفضت المحافظة سعر المتر بإجراءات التصالح بمخالفات البناء 50%، إلى جانب باقى التسهيلات.





وأكد الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإسكندرية تأتى فى المركز الأول فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المبالغ التى تجمع من التصالحات، تكون لصالح المواطن من أجل صيانة البنية التحتية لما تم تخريبه بسبب العشوائية فى البناء.

وشدد محافظ الإسكندرية، أنه لم يتم إخراج مالك شقة من بيته من أجل الإزالة ولن يحدث ذلك، مشيرًا إلى أنه تم إحالة قضايا المخالفات إلى النيابة العسكرية وصلنا إلى 1931 قضية، وجميعهم من المقاولين الفاسدين أو الملاك المخالفين، ولا يوجد صاحب شقة واحد تم إحالته للنيابة العسكرية.

ولفت الشريف، إلى أن الشائعة من أخطر العمليات النفسية التى تؤثر سلبًا على المواطنين، ومع انتشار التكنولوجيا والسوشيال ميديا أصبحت أكثر خطرًا، وتعد مثل إشعال النار فى الهشيم، مشددًا على أنه لا صحة لما تردده القنوات المعادية بشأن وجود مظاهرات فى المحافظة، وأن الأمور مستقرة فى المحافظة تمامًا.

وأكد الشريف، أن القنوات المعادية تلجأ إلى فيديوهات قديمة، وتقوم بتركيب بعض الأصوات عليها، حتى توحى إلى أن المظاهرات تعم البلاد، وهو أمر على خلاف الحقيقة تمامًا.

وتابع: "المواطن أصبح يعيش حياته بشكل طبيعى، ترى الناس على الكورنيش تشعر أن كورونا انتهت".