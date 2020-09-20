وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أن التوزيع سيكون بمحافظات: "الفيوم – بنى سويف – القاهرة – الجيزة – القليوبية"، بواقع 4 طن لمحافظة الفيوم، و3 طن لكل من محافظة "بنى سويف – القاهرة – الجيزة – القليوبية"، وذلك للأسبوع السابع على التوالى، ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 701 ألف كيلو من اللحوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. الأوقاف توزع 16 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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