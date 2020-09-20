الاستعلامات : لا وجود قانونى لجريدة الأخبار اللبنانية فى مصر

صرح محمد إمام، مدير عام المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تعليقا على ما تم تداوله مؤخرا منشورا بجريدة الأخبار اللبنانية، وتم فيه التطاول على نقابة الصحفيين المصريين، وأعضائها وعموم المثقفين المصريين وسبهم جميعا، بأن الجريدة المذكورة لا يوجد لها اعتماد فى مصر لدى هيئة الاستعلامات، جهة الاعتماد الوحيدة فى مصر للمكاتب والمراسلين الأجانب، وبالتالى ليس لها مكتب أو مراسلين معتمدين قانونيا فى البلاد.





وأكد مدير عام المركز الصحفى، أنه وفقا لهذا، فإن أى ممارسة مهنية فى مصر باسم الجريدة المذكورة، لمكتب أو أشخاص، تعد مخالفة للقواعد القانونية التى تنظم عمل المراسلين الأجانب فى مصر، بما يستوجب الاتخاذ الفورى لإجراءات المحاسبة وفق ما هو وارد فى القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

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