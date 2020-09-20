يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما ستتولى وزارة الصحة عملية الإشراف على تعقيم المعرض بجانب سيتم زيادة عدد الممرات بالمعرض لتنظيم عملية سير الزوار دون تزاحم وبعيدا عن اى تكدسات .
ويتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسى والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20% ، وسيبدأ سعر الشنط المدرسية من 50 جنيها فأكثر وفقا لنوع الشنطة بجانب تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطفل" وستقوم وزارة التموين بتكثيف الرقابة عاى مداخل المعرض لمنع دخول تجار التجزئة المعرض للاستحواذ على المستلزمات المدرسية حيث سيتواجد مفتشو الوزارة لمتابعة عمليات البيع للمواطنين فى ظل توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب المراحل التعليم المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين يفتتح اليوم معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.