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من هي نتيلة راشد التي يحتفل "غوغل" بذكرى ميلادها؟

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 