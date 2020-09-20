صباحك ومطرحك : زحام مرورى أعلى كوبرى أحمد سعيد بسبب تعطل أتوبيس

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند منطقة الكونيسة والبساتين والمرج بسبب وجود أعمال توسيع، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطريق القادم من الزراعى والمتجه لنفق السلام، كما شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية للراديو 9090

وأشار صابر إلى وجود بعض الكثافات عند مطلع كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه لمناطق القلعة، كذلك الأمر أعلى كوبرى أحمد سعيد المتجه لمناطق العباسية بسبب وجود أتوبيس معطل.

ولفت مراسل الراديو 9090 إلى وجود بعض الأحجام المرورية أيضا عند محور جوزيف تيتو، مفضلا سلوك جسر السويس كبديل جيد.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن منزل شارع الجامعة فى الطريق القادم من فيصل والهرم والمتجه للدقى بسبب وجود بعض الكثافات، مفضلا استخدام شارع مراد كبديل جيد، كذلك الأمر أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت لذلك يفضل سلوك محور أحمد عرابى.