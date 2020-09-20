بناء قدرات 100 ألف شاب مصري .. معلومات عن مبادرة مستقبلنا رقمي

تعتبر مبادرة مستقبلنا رقمي لبناء قدرات 100 ألف شاب مصري من اهم المبادرات التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقدمها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع شركة "يوداسيتي" لتحقيق رؤية مصر الرقمية وبناء قدرات الإنسان المصري.

مستقبلنا رقمي هي منحة للتعلم التكنولوجي وتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري، حيث تقدم عدد كبير من المهارات التكنولوجية المتقدمة والخبرات العملية لبناء قدرات الشباب وتاهيلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل.



المبادرة هي أكاديمية افتراضية فريدة من نوعها تهدف إلى تدريب وتمكين الشباب من سهولة الانضمام إلى سوق العمل الحر (freelancing)

وتعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) على رعاية ودعم المبادرة لسد فجوة العرض والطلب على المواهب والكفاءات الرقمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري.



ويحصل المنضمون لمنحة Egypt FWDعلى تجربة تعلم ومهارات متكاملة مجانًا من خلال الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من خبراء منصة Udacity،والتدريب العملي من خلال المشروعات التجريبية،والفصول الافتراضية (أو الحلقات الدراسية الافتراضية) والندوات النقاشية.