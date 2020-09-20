بالسيسى نتحدى الدنيا يتصدر تويتر : معاك ملايين مخلصين لله وللوطن

وكتبت ميسون: "كان مستلمها وإحنا عايشين فى رعب، ودون كهرباء وطرق وتقريبا مفلسة وڤيروس سى مقطعها، وعشوائيات وجيش عنده مصدر واحد للتسليح وعبوات ناسفة فى الشوارع، شوف دلوقتى المدن والمصانع والمستشفيات والنص مليون فدان والاستزراع السمكى و الصوبات وسيناء والتعليم والأمان".

وقال عباس المهندس: "مش لوحدك معاك شعب بالملايين جنود مخلصين لله وللوطن، وليك إذا ناديت لبينا النداء، وبالسيسى نتحدى الدنيا".

وأضاف صاحب حساب "حدوتة مصرية": "هما نفسهم يدمروا مصر ويرجعوها تانى لأيام الأزمات والخيام و المظاهرات، وإحنا بنقولهم بعينكم يا أحفاد البنا وتلاميذ سيد قطب".