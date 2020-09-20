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القوى العاملة : تعيين 556 شابا فى القطاع الخاص بالقاهرة

أخبار مصرية محمد صابر 2020-09-20 09:15 تبليغ
القوى العاملة : تعيين 556 شابا فى القطاع الخاص بالقاهرة
القوى العاملة : تعيين 556 شابا فى القطاع الخاص بالقاهرة
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 556 شاباً، من بينهم 30 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، حيث  بلغ المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 16525 شاباً، كما تم توفير 2930 فرصة عمل للشباب.

وأشار محمد طه، مدير المديرية، فى تقريره للوزير، اليوم الأحد، إلى ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضى، مؤكدًا أن المديرية استخراجت 1188 رخصة مزاولة مهنة، و1112 شهادة قياس مستوى مهارة، بالإضافة إلى تلقيها 965  شكوى، منها 177 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 228 شكوى للمحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، وتم حفظ 48 شكوى، وتبقى 332 شكوى تحت البحث والدراسة. 

وتابع مدير المديرية أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية باستخراج 100 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 30 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما عن مجال التفتيش العمالى، فقامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة  "دورى – حملات" وأسفر التفتيش عن تحرير 423 محضراً لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 229 شكوى، وتم تسوية 162 شكوى منها ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 159 منشأة، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى، أسفر التفتيش عن تحرير 135 محضر سلامة وصحة مهنية و5 محاضر تراخيص وغلق إدارى، كما تم بحث 13 شكاوى.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 