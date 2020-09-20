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الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة اليوم وأمطار رعدية بسيناء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة اليوم وأمطار رعدية بسيناء والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة اليوم وأمطار رعدية بسيناء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، شبورة مائية صباحا و طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا ، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية.

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة ، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة ، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة ، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة ، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 