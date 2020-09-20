انهيار منزل على رأس قاطنيه ومحاولات للبحث عن ناجين أسفل الأنقاض بأسيوط

انهار صباح اليوم الأحد، منزل على 3 أشخاص من أسرة أثناء نومهم بمنطقة الشيخ سالم التابعة لمركز أبنوب بأسيوط، وجاري البحث عنهم أسفل الأنقاض بمعرفة قوات الحماية المدنية.
تلقي اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة الشيخ سالم بمدينة أبنوب بانهيار منزل على رأس ٣ أفراد من قاطنيه أثناء نومهم ولم يتمكنوا من الخروج.
وانتقلت قوة من الشرطة لموقع الانهيار وتم فرض كردون امني بمحيط الانهيار، وجاري البحث واستخراج أفراد المنزل من أسفل الأنقاض بمعرفة قوات الحماية المدنية.
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