بينهم 30 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 5564 شابًا بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 5564 شابًا، من بينهم 30 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 16525 شابًا، كما تم توفير 2930 فرصة عمل للشباب.

وأوضح محمد طه، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي، أن المديرية قامت باستخراج 1188 رخصة مزاولة مهنة، و1112 شهادة قياس مستوى مهارة، بالإضافة إلى تلقيها 965 شكوى، منها 177 شكوى تم تسويتها وديًا، وتمت إحالة 228 شكوى للمحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، وتم حفظ 48 شكوى، وتبقى 332 شكوى تحت البحث والدراسة.

وقال مدير المديرية إنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 100 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 30 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة (دوري - حملات)، وأسفر التفتيش عن تحرير 423 محضرًا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 229 شكوى، وتمت تسوية 162 شكوى منها وديًا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 159 منشأة، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 135 محضر سلامة وصحة مهنية، و5 محاضر تراخيص وغلق إداري، كما تم بحث 13 شكوى.