طلاب هندسة حلوان يطبقون نظام حضور وانصراف للكلية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

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أحمد جودة - القاهرة - قامت كلية الهندسة بجامعة حلوان بتجربة تطبيق منظومة لمتابعة حضور وانصراف الموظفين بتقنيات الذكاء الاصطناعي ويمكن تطبيقها أيضًا لمتابعة انتظام وحضور الطلاب داخل المدرجات بعد بدء الدراسة. وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، واشراف الأستاذ الدكتور قرني رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هذا ويستخدم المشروع تقنية التعرف علي الوجة بدلًا من استخدام نظام البصمة أو التوقيع اليدوى حرصًا علي سلامة الموظفين والطلاب وتفاديًا لحدوث أى انتقال للعدوي ويمكن استخدام الهاتف المحمول في هذة التقنية من خلال برنامج مثبت علية يستطيع الموظف من خلالة اثبات حضورة وانصرافة ويمكن للبرنامج انتاج مجموعة من التقارير الخاصة بالانتظام وعدد ساعات العمل وتحديد أيام الغياب والحضور بدقة عالية، كما يساعد في التعرف علي انتظام الطلاب داخل المحاضرات ونسبة الحضور لكل طالب دون اللجوء الي الطرق التقليدية المتعارف عليها سابقا، ويتميز النظام بسهولة أستخدامة وتطبيقة على أنظمة IOS وANDROID، وأثبت النظام كفاءتة من خلال التطبيق علي عينة عشوائية من الموظفين.

ويأتي تطبيق هذه المنظومة ضمن الأنشطة العلمية للطلاب التي تقوم إدارة رعاية الشباب في الكلية بتطبيقها، وقد قام بتطبيق النظام كل من الطالبين أحمد وليد محمد ومصطفى أشرف حسين الطلاب بقسم الاتصالات والالكترونيات والحاسبات بأسرة من أجل مصر المركزية.

وتابع إجراء تجربة التطبيق كلا من الأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب والأستاذ أحمد سمير مدير عام الكلية

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