ميناء دمياط يستقبل 6 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، وغادره سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 11 سفينة.





وقال المركز الإعلامى لهيئة الميناء، فى بيان، اليوم الأحد، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8292 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19357 طنا، تشمل 16392 طن قمح و362 طن صودا و1500 طن ذرة و877 طن خشب زان و226 طن محولات طاقة، وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 792 حاوية مكافئة تشمل فواكه رمان وبطيخ، وخضروات فاصوليا وبطاطس، وحاصلات زراعية (بصل)، يتم تصديرها إلى الإمارات والأردن وسنغافورة. وأشار إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 157 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت بلغ 2286 حاوية مكافئة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 77859 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 18784 طنا، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3977 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، فى حين بلغت حركة تداول الشاحنات 1684 شاحنة منها 369 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 20147 من البضائع العامة.

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