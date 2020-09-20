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إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة فى أسوان والقاهرة

أخبار مصرية أحمد حمدى 2020-09-20 10:38 تبليغ
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة فى أسوان والقاهرة
إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة فى أسوان والقاهرة

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، فى بيان، اليوم الأحد، إن الهدف من القافلتين هو إجراء فحوصات طبية فى تخصصات:  نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 