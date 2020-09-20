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بعد توجيهات الرئيس .. الأعلى للجامعات يوافق على زيادة منح مبتعثى حوض النيل

أخبار مصرية أحمد عاشور 2020-09-20 06:01 تبليغ
بعد توجيهات الرئيس .. الأعلى للجامعات يوافق على زيادة منح مبتعثى حوض النيل
بعد توجيهات الرئيس .. الأعلى للجامعات يوافق على زيادة منح مبتعثى حوض النيل
وافق المجلس الأعلى للجامعات، على زيادة أعداد المنح للحصول على درجة الماجستير، إلى 20 منحة والدكتوراه إلى 5 منح لطلاب دول حوض النيل، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة أعداد المنح المقدمة للطلاب المبتعثين من الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة طلاب دول حوض النيل.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه أمس السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

وعبر المجلس عن عظيم شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتفضله ببافتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ودعمه اللا متناهى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، والذى يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعى يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 