بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل أبهر العالم

أعرب عدد من المصريين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الإنجازات التي قدمها لمصر منذ توليه الحكم، ونهضته للبلد وجعلها تعاصر الدول المتحضرة.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #بالسيسي_نتحدى_الدنيا، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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