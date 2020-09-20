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#بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل أبهر العالم

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#بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل أبهر العالم
#بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر تويتر.. ومغردون: رجل أبهر العالم

أعرب عدد من المصريين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الإنجازات التي قدمها لمصر منذ توليه الحكم، ونهضته للبلد وجعلها تعاصر الدول المتحضرة.

 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #بالسيسي_نتحدى_الدنيا، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

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معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 