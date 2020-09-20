من بينها تصاريح حفر.. 5 إجراءات لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضرورة استيفاء بعض المستندات أو إحضار صورة طبق الأصل منها ليتم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض وفقًا لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية، وفيما يلي المستندات المطلوبة: 1) إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. 2) تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله. 3) تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية. 4) موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية. 5) إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت علي الجهدين المتوسط والمنخفض عبر الرابط التالي:

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