نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. آخر أيام تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مكتب التنسيق ومعامل الحاسب الألى بالجامعات الحكومية اليوم الأحد استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى 2020 2021.

ومن المقرر أنه يتم إغلاق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة غدا الاثنين 21 سبتمبر الجارى في تمام الساعة السابعة مساءا، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزاره التعليم العالي لأعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن امس الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 110 الف طالب وطالبة للعام الجامعي 20202021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.