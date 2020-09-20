وزير النقل يوجه باستكمال https://www.youtube.com/watch?v=40UpwJd1fdU

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يوجه باستكمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر موقع محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوى الشرقي مرورا بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولي والذي يتقاطع مع طريق مصر أسوان الزراعي الشرقي مرورا بخط السكة الحديد ووصولا إلى طريق الأقصر مركز الزينية.

وشملت الجولة تفقد عدد من قطاعات المشروع منها موقع الكوبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد حيث أكد الوزير ان وزارة النقل لديها خطة لعمل ٣٣ كوبري بديلا للمزلقانات الاكثر خطورة وأنه جاري العمل حاليا في ١٣ كوبري منها وان أهمية هذه الكباري تتمثل في انها تسهم في الحد من الحوادث والمحافظة على ارواح المواطنين.

ثم تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي والذي سيساهم في تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي

وأكد الوزير على أهمية استكمال المحور الذي سيساهم في خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسهيل حركة المرور بالاقصر نظرا لأنه سيكون محورا بديلا لطريق المطار موجها قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء كوبري علوي أعلى طريق مصر أسوان الشرقي (كوبري يسى) ضمن أعمال إستكمال المحور.

جاء ذلك في بداية جولته اليوم بمحافظتي الأقصر وأسوان لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

وجدير بالذكر أن المحور قد بدأ العمل منذ عام ٢٠٠٨ ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتي تم إزالتها خلال الفترة الماضية.