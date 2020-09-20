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شكرى يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة فى ⁧‫لبنان

أخبار مصرية هايدى الدسوقى 2020-09-20 11:31 تبليغ
شكرى يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة فى ⁧‫لبنان
شكرى يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة فى ⁧‫لبنان
استقبل وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ يان كوبيتش‬⁩، المُنسق الخاص للأمم المتحدة فى ⁧‫لبنان، اليوم الأحد، بمبنى وزارة الخارجية فى القاهرة.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 