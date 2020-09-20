صور : ما يغلاش عليك .. الإنتاج الحربى طفرة صناعية وعروض مستمرة منذ 50 عاما

وتتميز معارض الإنتاج الحربى بعرض المنتجات بطريقة تجذب للجمهور، ووجود عارضين مدربين على التعامل مع الجمهور، وعلى دراية تامة بالمواصفات الفنية ومميزات كل منتج للرد على استفسارات العميل والشرح الوافى للمنتج وطرق استخدامه فى أثناء البيع لضمان الحفاظ عليه.

وتقدم شركات الإنتاج الحربى تخفيضات بشكل مستمر فى المناسبات والأعياد الرسمية بجميع معارض الانتاج الحربى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار حرص وزارة الإنتاج الحربى على مشاركة المصريين احتفالاتهم، وللتيسير على الأسر المصرية البسيطة.

18 منفذا ومعرض بيع للإنتاج الحربى بالمحافظات المختلفة

كما تشارك منتجات الإنتاج الحربى فى المبادرات المختلفة، والتى كان آخرها المبادرة الرئاسية "مايغلاش عليك"، التى أطلقت فى 26 يوليو2020، فتشارك الوزارة بعرض نسب تخفيض على منتجات الأسرة لديها من أدوات المائدة والمطبخ الأستانلس ستيل، والأجهزة الكهربائية كالتليفزيونات والتكييفات والمراوح والمواد الكيميائية كالبويات والمطهرات ولمبات الليد وموفرات المياه والنجيل الصناعى والمحركات وغيرها من المنتجات.

وتتعدد منتجات الإنتاج الحربى من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية مختلفة ومواد كيميائية ومطهرات تهم كل بيت مصرى، ومن أبرزها "سخان المصانع الحربية"، الذى يعد نقطة البداية فى طرح منتجات مدنية، وتم تصنيعه عام 1965، وكان مصمما بتكنولجيا ألمانية، ومر بمراحل تطوير متعدد لمعالجة ضغط المياه وإدخال الإشعال الذاتى لزيادة الأمان، وتم تقليل حجمه وتطويره لإضافة شكل جمالى له، وصولاً لأحدث شكل للسخان "السخان الديجيتال" 10 لترات و8 لترات، والذى صمم ليوفر الهدر بالمياه ويسخن المياه بشكل فورى.

وبالانتقال إلى البوتاجازات الأستانلس المطورة ذات الخمس والأربع شعلات، والمزودة بإشعال ذاتى ومروحة داخلية وفرن وشواية وحافظة طعام مصنعة من الإستانلس (0.8) المعالج للصدأ وغطاء زجاح حرارى، يمكن ملاحطة التطور الملحوظ فى التصنيع بعدما كان منتشرا بالبيوت بوتاجاز المصانع المعتمد على الصاج المطلى بالمينا، وعرف آنذاك بالبوتاجاز الشعبى 2 ونصف شعلة و3 شعلة، والذى بدأ الإنتاج الحربى بتصنيعه عام 1964، ولا يزال يباع حتى الآن بمنافذ البيع لتغطية كل فئات العملاء.

وخلال التواجد بمنافذ الإنتاج الحربى، يمكن ملاحظة أشكال مختلفة من الثلاجات، بدايةً من الثلاجة 12 قدم إلى الثلاجة 18 قدم، وذلك بعد إنتاج الثلاجة "الكلفينيتور" أول ثلاجة تم تصميمها فى الإنتاج الحربى فى السبعينيات وحققت نجاحاً كبيرا وقتها.

وتتميز ثلاجات الإنتاج الحربى بالحرص على أن تكون من أحدث طراز لتواكب متطلبات العصر، من حيث الشكل الخارجى الأستانلس ستيل المعالج للصدأ الذى يتحمل عوامل الرطوبة ويسهل تنظيفة ونرى الجودة فى التصنيع والتنوع فى الأحجام من 320 إلى 410 و500 لتر، والديب فريزر 5 و7 أدراج، والمينى بار، وقد صممت جميعها لتكون صديقة للبيئة وموفرة للكهرباء.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء خط تصنيع الثلاجات عام 2013، ويتم العمل بشكل دورى على تطويرة للخروج بمنتج منافس للشركات العالمية من الشكل والجودة فى التصنيع وملائمته لكل المتطلبات، وتم إدخال نماذج متطورة فتجد الثلاجة 2 و3 أبواب المزودة بشاشة ديجيتال.

وبالانتقال إلى الغسالات التى كانت بدايتها فى السبعينيات، فتجد الغسالة العادية التى عرفت فى الأفلام، وظهرت بمشهد مشهور فى فيلم "الشقة من حق الزوجة"، وشهدت مراحل تطور كبيره فى التصنيع إلى أن تم تصنيع الغساله الأوتوماتيك المزودة بالمجفف، وتم تحديث إمكانياتها وإدخال خواص تكنولوجية مستحدثة تضاهى التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع الغسالة "الأوفر أوتوماتيك" والتى تتميز بمميزات الغسالة الأوتوماتيك مع إمكانية استخدام المساحيق العادية، ويظهر التطور فى الشكل الذى يعكس إمكانية منظومة صناعية متطورة.

ولا يخلو منفذ الإنتاج الحربى من أى جهاز تحتاجه، فيوجد الشاشات التليفزيونية التى بدأ إنتاجها بمصانع الإنتاج الحربى منذ الستينات بإنتاج التليفزيون العادى الأبيض، وتطور لإنتاج التليفزيون العادى الملون ثم إنتاج التليفزيون LCD بجميع المقاسات وصولاً لإنتاج التليفزيون FHD-LED بجميع المقاسات والتكنولوجيا المختلفة.

طفرة صناعية بسخان المصانع والفرن الشعبى والثلاجة الكليفينيتور ومروحة الماريلا

وشهد إنتاج أجهزة المروحة تطورا كبيرا أيضا منذ السبعينيات، فقد كانت تنتج المصانع مروحة "الماريلا"، تم تم تطويرها لإنتاج تشكيلة متنوعة من المراوح "الأستاند" و"السقف" و"الصندوقية" و"الحائط" بسرعات مختلفة بريموت أو دونه، وبألوان وأشكال تناسب كل بيت أو مكتب.

وتجد "ست البيت" الركن الخاص بها من المعروضات من أدوات المائدة والمطبخ الألومنيوم والأستانلس ستيل، وكانت قد بدأت الوزارة فى هذا المجال عام 1995 بإنتاج الأوانى المنزلية المتميزة المصنوعة من الالومنيوم، والتى تميزت عن غيرها بالأسواق حيث تُصنع هذه الأدوات من الألومنيوم النقى الخالى من الرصاص بنسبة 99.7% وطبقا للمواصفات القياسية المصرية، وتقدم مجموعة رائعة ومتنوعة من الأوانى المنزلية مختلفة المقاسات والاشكال عالية الجودة، بالإضافة إلى رقائق الالومنيوم "الفويل" بجميع أنواعه للاستخدام الصناعى والمنزلى والرقائق متعددة الطبقات الخاصة بعمليات تغليف وتعبئة المنتجات الغذائية والدوائية.

وعن التطوير الذى شهده التصنيع فى هذا المجال، يقول أحد عارضى سلع وأجهزة الإنتاج الحربى، فى تصريحات لـ"دوت الخليج": "التطور بدأ من عام 1982 ليشمل الأدوات والأوانى المنزلية وأوعية الطهى من الأستانليس ستيل الصلب الذى لا يصدأ L304 وجميع أنواع الأدوات للمنازل والفنادق، والتى تمتاز بجمال الشكل وتعدد الموديلات والطرازات المختلفة لتناسب كل الأسر من أطقم الشاى والخشاف والصوانى والأطباق وصوانى الشاى وصوانى الطعام وأوعية الطهى والكسرولات والمقالى بغطاء وأيضا بلا غطاء وأوعية الطهى العادية وهى متاحة بـ 5 مقاسات بارتفاعات مختلفة وأوعية الطهى بالضغط وهى توفر الوقت والجهد وتحافظ على القيمة الغذائية للطعام ولها قاعدة داخلية من الصلب الذى لا يصدأ، ومنها سعات مختلفة تناسب جميع الأغراض ويوجد منها أنواع مزودة بالديكور لتناسب مختلف الاذواق".

أضاف: "تجد ست البيت مجموعة متميزة من أدوات المائدة بالكامل متاحة بالكثير من الموديلات والطرازات المختلفة وسكاكين المطبخ بجميع المقاسات، وبأقطار مختلفة لكل الاستخدامات وهى مصنوعة من خامات الصلب، الذى لا يصدأ ومكتسب الصلادة طبقا للمواصفات العالمية، ويتم تصنيع أيدى السكاكين من الخشب الزان المعالج".

وأدخلت وزارة الإنتاج الحربى العديد من المنتجات الحديثة، وكان أبرزها التكييف الذى تم إنتاجه عام 2010 سبيليت البارد والساخن بقدرات 4 و3 و2.25 و1.5 حصان، كما تنتج أجهزة التكييف الشباك 1.5 حصان لتلبى كل الأذواق، ويتميز التكييف بجودة البرودة التى تشعر بها فى أثناء تواجدك بالمنفذ، كما أنه صديق للبيئة وموفر للكهرباء.

ويستغل الإنتاج الحربى فائض قدراته الإنتاجية ويطور قدراته التصنيعية ويشارك ويساهم فى كل الأزمات فينتج منتجات ذات بعد قومى، والتى كان أهمها اللمبات الليد عام 2009 للمساهمة فى ترشيد إستهلاك الكهرباء وتخفض إستهلاك الطاقة الكهربائيه بنسبة 70%، وتوفر جميع احتياجات المنازل والمكاتب والشوارع والحدائق وموفرات المياه الذكية عام 2018، للمساهمة فى ترشيد إستخدام المياه والتى تناسب كل أنواع خلاطات الحنفيات فى البيوت، وتعمل على توفير المياه بنسبة 75 % كما يستخدم فى الشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة ومتوفر منها مقاسات مختلفة 3 لترات و6 لترات و8 لتر بالدقيقة، كما يوجد منه أنواع أخرى مثل موفر لحنفيات المياه 3 لترات بالدقيقة وموفر للشطاف و6 لترات وموفر للدش 9 لترات، كما أنه سهل الفك والتركيب.

وفى عام 2018، ساهمت الوزارة فى إنتاج المنظفات لإدخال منتجات مدنية جديدة مثل الصابون السائل للأوانى والصابون السائل للأيدى لتناسب، وتغطى باقى متطلبات الأسرة المصرية وفى عام 2020، خلال أزمة كورونا، تم تطوير الخط لإنتاج الكحول الإيثيلى والمطهرات للأيدى والأسطح والأرضيات، والبدء فى تصنيع الكمامات الطبية بأنواعها القطنية وN95 والجراحية، وتوفيرها بأسعار زهيده مقارنة بأسعار السوق.

عن أسعار منتجات الإنتاج الحربى، أكد أحد العملاء بالمعرض لـ"دوت الخليج"، أن أسعار منتجات وزارة الإنتاج الحربى تأتى فى متناول المواطن العادى ومنافسة لأسعار السوق وتتفوق على المنتجات المثيلة من حيث الجودة والسعر المنافس، مضيفا أن كل بيت سيجد ما يحتاجه ويلائمه وبالأسعار التى تناسبه، نظرا لتنوع الأسعار، ووفقا للإمكانيات التكنولوجية للمنتج التى تميزه عن غيره، فالبوتاجازات تتراوح أسعارها من 600 إلى 2800 جنيه، والتكييفات تتراوح من 6 إلى 10 آلاف جنيه، والثلاجات تبدأ من 3000 إلى 21 ألف جنيه للثلاجة "فرنش دور"، حسب احتياجاته.

المطهرات والكمامات أحدث خطوط الإنتاج

وتتراوح أسعار السخانات من 1600 إلى 2200 جنيه، وتجد الشاشات من 2750 إلى 8950 جنيها، والمراوح بداية من 560 إلى 715 جنيها، وتتنوع أسعار أدوات المائدة والمطبخ الألومنيوم والأستانلس ستيل، ويوجد ما يحتاجه من البيع بالقطعة والذى يبدأ من 20 إلى 350 جنيها أو الأطقم والتى تتراوح أسعارها من 1200 إلى 1800 جنيه وتجد موفرات المياه بسعر 45 جنيها، والكمامات تبدأ من 3 جنيهات ونصف للجراحية إلى 20 جنيه للكمامة N95، وتتراوح أسعار المطهرات من 13 جنيها لزجاجة الكحول 125 مليمترا إلى 460 جنيها للعبوة 40 لترا.

وأوضح مدير المنفذ، أنه يمكن لأى عميل أن يجد جميع منتجات الإنتاج الحربى من خلال 18 منفذا ومعرض بيع منتشر بمختلف محافظات الجمهورية، والذى وضعت وزارة الإنتاج الحربى خطة لتطويرهم حتى تعرض هذه المنتجات بشكل جاذب للجمهور، وتنتشر منافذ البيع بمحافظة القاهرة فى مناطق "روكسى وحلوان والتحرير ورمسيس وجسر السويس والهايكستب وشبرا المظلات والزاوية الحمراء "، ومحافظة الأسكندرية فى مناطق "لوران والحرية ومصطفى كامل" ، ومحافظة الجيزة بشارع "الهرم"، ويوجد بمحافظة الشرقية معرض "العاشر من رمضان" ومعرض "طنطا" بالغربية ومعرض "دمنهور" بالبحيرة ، ومعرض "رأس البر" بمحافظة دمياط ومعرض "بنها" بمحافظة القليوبية، وتسعى الوزارة على نشر عدد من المعارض بمحافظات الوجه القبلى، وفتح عدد أكبر من المنافذ على مستوى الجمهورية.

وحرصت الإنتاج الحربى على تقديم خدمة ما بعد البيع من خلال الخط الساخن "19827" لتلقى الشكاوى والاستفسار وتوزيعها على المتخصصين لضمان جودة الصيانة والخدمة المقدمة للعميل وفى الوقت المناسب، ويوفر "الإنتاج الحربى"، مراكز صيانة معتمدة للعميل وتعمل الوزارة على تحسين وتطوير خدمة ما بعد البيع.

ويواصل الإنتاج الحربى مسيرة العمل والتطور لتغطى منتجاته كل متطلبات الأسرة المصرية والبيت العصرى الحديث.