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الأوقاف : توزيع 15 طن لحوم أضاحى فى 5 محافظات غدا

أخبار مصرية أحمد حمدى 2020-09-20 11:37 تبليغ
الأوقاف : توزيع 15 طن لحوم أضاحى فى 5 محافظات غدا
الأوقاف : توزيع 15 طن لحوم أضاحى فى 5 محافظات غدا
قالت وزارة الأوقاف، إنه من المقرر أن يتم توزيع 15 طنًا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدًا الإثنين، بمحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، بواقع 3 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع السابع على التوالى.

وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم الأحد، أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن، بلغ 716 ألف كيلو.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية خلال التوزيع، وعدم تصوير أحد، وضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم.

 

 

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