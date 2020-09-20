صور .. وزير النقل : محور شمال الأقصر يخدم الحركة السياحية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، موقع محور شمال الأقصر والذى يربط بين الطريق الصحراوى الشرقى، مرورًا بطريق طيبة، ومطار الأقصر الدولى، والذى يتقاطع مع طريق مصر أسوان الزراعى الشرقى، مرورًا بخط السكة الحديد، ووصولًا إلى طريق الأقصر / مركز الزينية.





وحسب بيان لـ وزارة النقل، اليوم، تابع الوزير أعمال قطاعات المشروع المختلفة، منها موقع الكوبرى المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد، مؤكدًا أن وزارة النقل لديها خطة لعمل 33 كوبريا بديلا للمزلقانات الأكثر خطورة، وأنه يتم العمل حاليا فى 13 كوبريا منها، وأن أهمية هذه الكبارى تتمثل فى أنها تسهم فى الحد من الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

وحرص كامل الوزير على متابعة الأعمال الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعى الغربى والطريق الصحراوى الغربى، والذى سيساهم فى تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربى.

وأكد الوزير على أهمية استكمال المحور الذى سيساهم فى خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه سيساهم فى تسهيل حركة المرور بالأقصر، نظرًا لأنه سيكون محورًا بديلًا لطريق المطار، موجها قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى بإنشاء كوبرى علوى أعلى طريق مصر أسوان الشرقى "كوبرى يسى" ضمن أعمال استكمال المحور.

جدير بالذكر، أن العمل بدأ فى المحور منذ عام 2008 ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتى تم إزالتها خلال الفترة الماضية.