أخبار عاجلة
مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين -
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل قبل النوم مباشرة؟؟.. (مفاجأة) -
بينها الكلى والكبد.. الحبة السوداء تعالج ”11 مرض” ولها فوائد جمة لا يستغني عنها أحد -
أبل تكشف رسميًا عن مواصفات هواتفها الجديدة آيفون 12 بتقنية الـ 5G -
هندي يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع.. والسبب؟؟ -
اجتماع مرتقب لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن -
ياسمين الحواري تتعمد كشف بطنها وأردافها.. والجمهور يغازلها -
بعد تجديده آلياً.. 6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي إلى منزلك -
رنا سماحة تكشف موعد زواجها وتفاصيل قصة حبها للملحن سامر ابو طالب ..فيديو -
الجمهور يرشح نادين نسيب نجيم لشخصية الملكة كليوباترا بدلا من جال جادوت ! -

"كمامة ومطهر ومقعد لكل طالب".. شكل الدراسة والفصول فى زمن كورونا.. صور

أخبار مصرية تبليغ
"كمامة ومطهر ومقعد لكل طالب".. شكل الدراسة والفصول فى زمن كورونا.. صور
"كمامة ومطهر ومقعد لكل طالب".. شكل الدراسة والفصول فى زمن كورونا.. صور
"كمامة ومطهر ومقعد لكل طالب".. شكل الدراسة والفصول فى زمن كورونا.. صور
"كمامة ومطهر ومقعد لكل طالب".. شكل الدراسة والفصول فى زمن كورونا.. صور

غيرت ، أشياء كثيرة فى حياتنا، من بينها الدراسة وشكل اليوم الدراسى والفصول من الداخل لحماية الطلاب من خطورة هذا الفيروس، حيث لجأت بعض المدارس إلى تخصيص مقعد لكل طالب لتحقيق التباعد بين الطلاب وبعضهم وترك مسافة تقارب من المتر بين كل مقعد وأخر.

وشهد اليوم الأول من العام الدراسى الجديد فى المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، تخصيص مقعد لكل طالب وترك مسافات متباعدة بين الطلاب فى الجلوس كإجراء احترازى للطلاب ومنعا من الاختلاط والتقارب فيما بينهم، وحرص الطلاب على حيازة المطهرات خلال جلوسهم فى الفصول وأيضا ارتداء الكمامات بشكل مستمر.

وأكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أن تحقيق التباعد بين الطلاب وعدم التقارب أهم عنصر من محاور العام الدراسى الجديد والذى تم التنبيه على مديرى المدارس بضرورة تحقيقه بشكل منتظم ومنضبط لآن حياة الطلاب والحفاظ على سلامتهم أولوية أولى.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أعلن تفاصيل وملامح العام الدراسى الجديد، صوت الأمة " يقدم فى التقرير التالى أيام الحضور فى كل صف دراسى للعام الدراسى الجديد.

- يبدأ العام الدراسى الجديد 2021 17 أكتوبر 2020.

 - الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى الحضور فى "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام فى الأسبوع.

ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام فى الأسبوع.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائى الحضور فى "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.

ـ بالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام فى الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائى لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى سيكون الحضور يومين أسبوعيًا

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوى الحضور يومين أسبوعيًا.

 

ديسك

 

ديسك1

 

ديسكك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "كمامة ومطهر ومقعد لكل طالب".. شكل الدراسة والفصول فى زمن كورونا.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 