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عضو مجلس الشيوخ : السيسى طوق نجاة أرسله الله لإنقاذ مصر

أخبار مصرية مريم يوسف 2020-09-20 12:00 تبليغ
عضو مجلس الشيوخ : السيسى طوق نجاة أرسله الله لإنقاذ مصر
عضو مجلس الشيوخ : السيسى طوق نجاة أرسله الله لإنقاذ مصر
وجه النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلسى الشيوخ والنواب، لحسن استقبال النواب الجدد اليوم، مشيراً إلى أن ثقة المواطنين تعد مسؤولية عظيمة وتاج فوق رؤوسنا لاستكمال المسار الديمقراطى والمشروع الوطنى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد خالد مصطفى، فى تصريحات، اليوم الأحد، عقب استخراج كارنيه العضوية، أنه سيبذل قصارى جهده حتى يحقق ويلبى مصالح المواطنين والعمل على سرعة إنجاز التشريعات التى تصب فى النهاية فى مصلحة الوطن والمواطن المصرى .

وأضاف مصطفى، أن مجلس الشيوخ يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، فالتركة ثقيلة وينوء عن حملها الجبال نظرًا للعدد الكبير من القوانين والتشريعات العالقة بسبب ضغط العمل على مجلس النواب على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن التعاون والانسجام سيكون شعار المرحلة المقبلة لأنهما أساس نجاح أى فريق عمل.

وجدد مصطفى تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، "الذى يعد بدون مبالغة طوق النجاة الذى أرسله الله عز وجل لإنقاذ مصرنا الحبيبة من المخاطر التى تحيط بها من حدب وصوب"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى يقود سفينة الوطن كربان ماهر وبفضل سياساته الحكيمة باتت مصر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الاستقرار واللحاق بركب الدول المتقدمة.

وقال النائب خالد مصطفى، إن ملف التعليم سيكون على رأس اهتماماته فى الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ.

وأضاف أن التعليم عن بعد، خاصة بعد جائحة ، سيلقى اهتمامًا كبيرًا من الجميع، سواء على مستوى مجلس الشيوخ، أو من المهتمين بالعملية التعليمية، لافتًا إلى أن الدكتور طارق شوقى نجح بامتياز فى تطبيق تجربة التابلت خاصة مع ظهور جائحة كورونا.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 