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صور .. البيئة : 57.2 مليون جنيه لإنشاء محطات لجمع القمامة فى 3 محافظات

أخبار مصرية أحمد حمدى 2020-09-20 12:43 تبليغ
صور .. البيئة : 57.2 مليون جنيه لإنشاء محطات لجمع القمامة فى 3 محافظات
صور .. البيئة : 57.2 مليون جنيه لإنشاء محطات لجمع القمامة فى 3 محافظات
صور .. البيئة : 57.2 مليون جنيه لإنشاء محطات لجمع القمامة فى 3 محافظات
صور .. البيئة : 57.2 مليون جنيه لإنشاء محطات لجمع القمامة فى 3 محافظات
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، اليوم الأحد، الإنتهاء من تسليم المواقع الخاصة لإنشاء 5 محطات وسيطة لجمع القمامة بتكلفة مالية قدرها 57.2 مليون جنيه بطاقة استعابية إجمالية 1250 طن يوميا.

وحسب بيان رسمى للوزارة، يأتى ذلك فى إطار التعاقد بين البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء محطتين وسيطتين بمركزى "سمنود وزفتى" بمحافظة الغربية ومحطتين وسيطتين بمركزى "ديروط وأبو تيج" بأسيوط ومحطة وسيطة، بمركز أبو تشت، بمحافظة قنا.

كما تم الانتهاء من تركيب 3 فواصل هوائية بمصنع تدوير المخلفات بمركز دفرة محافظة الغربية، لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات RDF لاستخدامه كوقود بديل فى المصانع بتكلفة مالية قدرها 5 ملايين جنية بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

محطات لجمع القمامة

وأوضحت فؤاد أن ذلك يأتى فى إطار خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط/ الغربية / كفر الشيخ) من مصانع تدوير ومدافن صحية للمخلفات ومحطات وسيطة بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى وهيئة التعاون الدولى الألمانية وهيئة التعاون الدولى السويسرية، مشيرة إلى التعاون والتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع للوصول إلى منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تساهم فى استعادة الوجة الحضارى لجميع المحافظات والاهتمام بصحة المواطن المصرى.

وأكدت فؤاد على جهود وزارة البيئة فى متابعة كافة الأعمال الإنشائية للمحطات الوسيطة بالتعاون مع المحافظات والهيئات المعنية للانتهاء منها بتوقيتات زمنية محددة، وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمها بكامل مستلزماتها من معدات تشغيل "لوادرـ وسيارات نقل" ومن بنية تحتية خراسانية، مع زيادة المساحات الخضراء والسياج الشجرى حولها حفاظا على البيئة المحيطة وخفض معدلات التلوث.

محطات لجمع القمامة

وأضافت الوزيرة أن هذه المحطات تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات من خلال جمعها من القرى والمراكز المجاورة ونقلها إلى مواقع المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها إلى مواقع المعالجة والتخلص النهائى، مؤكدة أن هذه المحطات تعد كنواة لتغطية مناطق الخدمة بتلك المحافظات من خلال رفع التراكمات، حيث تم رفع تراكمات موقعى سمنود وزفتى بما يزيد عن 100 ألف طن من المخلفات وتحويلهم من مقالب عشوائية إلى محطات وسيطة منشأة طبقا لأحدث التكنولوجيات مع مراعاة كافة الضوابط والمعايير البيئية.

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