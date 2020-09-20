محمود بكرى : مجلس الشيوخ جاء فى مرحلة فارقة من تاريخ الوطن 

قال محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إنه أبلغ المستشار محمود عثمان القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ برغبته فى الانضمام إلى اللجنة التى سيتم تشكيلها لإعداد لائحة مجلس الشيوخ الداخلية، لافتا إلى أن الشيوخ سيمارس عمله بلائحة مجلس النواب لحين إعداد لائحته.





وأضاف خلال تصريحات، عقب استخراج كارنيه عضويته اليوم، أن مجلس الشيوخ سيكون مؤثرًا فى الحياة التشريعية المصرية، من خلال مناقشة مشروعات القوانين التى ستحال إليه من رئيس الجمهورية، أو من مجلس النواب.

وتابع قائلا: "إن مجلس الشيوخ يأتى فى مرحلة فارقة من تاريخ الوطن تستوجب التلاحم".

وأوضح بكرى أنه سينضم إلى لجنة الإعلام، لافتا إلى أن قضية الإعلام من القضايا الهامة التى يجب أن تكون على رأس أولويات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الإعلام المصرى لم ينجح حتى الآن فى تقديم رسالته الإعلامية لمواجهة التحديات التى تواجه مصر.

وتابع: "نحن نحتاج إلى بلورة إعلام وطنى قادر على الوصول إلى العالم، وردع المتجاوزين بحق مصر عن طريق فضحهم، وبيان الأكاذيب التى يبثونها لزعزعة الأمن".

وأشار إلى أن قضية الشباب أيضا من الأولويات التى يرى أن المجلس سيعطيها أولوية كبيرة، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وضعها على جدول اهتماته، مؤكدًا أننا فى حاجة إلى تفعيل دورو الشباب وهذا لن يتم إلا من خلال ندوات التثقيف والتوعية للمصريين.