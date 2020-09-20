وأضاف خلال تصريحات، عقب استخراج كارنيه عضويته اليوم، أن مجلس الشيوخ سيكون مؤثرًا فى الحياة التشريعية المصرية، من خلال مناقشة مشروعات القوانين التى ستحال إليه من رئيس الجمهورية، أو من مجلس النواب.
وتابع قائلا: "إن مجلس الشيوخ يأتى فى مرحلة فارقة من تاريخ الوطن تستوجب التلاحم".
وأوضح بكرى أنه سينضم إلى لجنة الإعلام، لافتا إلى أن قضية الإعلام من القضايا الهامة التى يجب أن تكون على رأس أولويات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الإعلام المصرى لم ينجح حتى الآن فى تقديم رسالته الإعلامية لمواجهة التحديات التى تواجه مصر.
وتابع: "نحن نحتاج إلى بلورة إعلام وطنى قادر على الوصول إلى العالم، وردع المتجاوزين بحق مصر عن طريق فضحهم، وبيان الأكاذيب التى يبثونها لزعزعة الأمن".
وأشار إلى أن قضية الشباب أيضا من الأولويات التى يرى أن المجلس سيعطيها أولوية كبيرة، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وضعها على جدول اهتماته، مؤكدًا أننا فى حاجة إلى تفعيل دورو الشباب وهذا لن يتم إلا من خلال ندوات التثقيف والتوعية للمصريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود بكرى : مجلس الشيوخ جاء فى مرحلة فارقة من تاريخ الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.