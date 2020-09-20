طارق التهامى : مجلس الشيوخ سيمارس دورا متوازنا وفعالا

انتهى النائب طارق التهامى، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، من إجراءات استخراج كارنيه العضوية داخل البهو الفرعونى بمجلس النواب، مبديا سعادته باليوم والتنظيم لاستقبال أعضاء الشيوخ .





وقال التهامى، فى تصريحات، إن مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم فى الحياة النيابية فى مصر بغرفتين النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن الجميع يترقب لمجلس الشيوخ أن يؤدى دورا فعالا ويحدث توازنا فعالا. وبدأت إجراءات تسجيل عضوية نواب مجلس الشيوخ، منذ قليل، ومن المقرر أن يستمر ذلك لمدة يومين بمقر المجلس لاستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب الفائزين فى الانتخابات. وكان فى استقبال أعضاء الشيوخ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من موظفى الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

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