سفير لاتفيا بالقاهرة: مصر استطاعت الحفاظ على نمو اقتصادها رغم وباء كورونا

قال سفير لاتفيا بالقاهرة ايلمارس بريديكس إن مصر استطاعت الحفاظ على نمو اقتصادها في ظل تفشي وباء كورونا (كوفيد -19)، والذي حظي بالتقدير والثناء من المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، التي ذكرت أن مصر أظهرت القدرة الكبيرة على المرونة خلال فترة الوباء وهذا لا يعد سهلا، حيث شهدت دول كثيرة تراجعا في النمو هذا العام.

وأعرب ايلمارس بريديكس- في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - عن تقديره للاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر بسبب الإصلاحات الحكومية والتغييرات الهيكلية في السنوات الأخيرة، مضيفا أن التحول الرقمي يعد ركنا أساسيا لأي بلد متقدم، مرحبا بأن التحول الرقمي من أولويات الحكومة المصرية.