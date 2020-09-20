وزير الخارجية يبحث مع منسق الأمم المتحدة آخر المستجدات على الساحة اللبنانية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، الأحد، مع يان كوبيتش، المُنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، آخر المُستجدات على الساحة اللبنانية، وسبل الاستمرار في دعم ومساندة لبنان الشقيق من أجل تجاوز أزمته الراهنة.

وتواصلت المساعدات المصرية للشعب اللبناني من خلال الجسر الجوي الذي خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجدة لبنان، ومصر حاضرة لمساندة لبنان وتقديم الدعم له، عقب الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، وأدى لمقتل أكثر من 180 شخصًا وجرح الآلاف.

وأدى انفجار يوم 4 أغسطس في مرفأ بيروت إلى مقتل أكثر من 180 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف، فيما قدرت السلطات المحلية الأضرار المادية بـ15 مليار دولار.

وكانت مصر أطلقت جسرا جويا لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل.

وقال السفير علوي في وقت سابق، إن المرحلة الأولى عبارة عن المساعدات الطبية البالغة 9 أطنان، أما المرحلة الثانية فهي مساعدات طبية وغذائية، أهم ما فيها الدقيق، وتتضمن المرحلة الثالثة الطواقم الطبية، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام في مواد إعادة الإعمار.