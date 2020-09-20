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أول صورة لـ كارنيه عضوية مجلس الشيوخ

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أول صورة لـ كارنيه عضوية مجلس الشيوخ
أول صورة لـ كارنيه عضوية مجلس الشيوخ
أول صورة لـ كارنيه عضوية مجلس الشيوخ

ينشر "صوت الأمة" أول صورة لكارنيه مجلس الشيوخ الجديد، حيث يتوافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين  على مقر البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية، وكان النائب محمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا أول الحضور، كما حضر النائب محمود بكرى أيضا عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية، وكان فى استقباله شقيقه النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، كما حضر أيضا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، عضو مجلس الشيوخ.

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وتستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، وتم تخصيص 9 لجان من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد.

 

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 