من جهته، أكد رينيه فايلر أن فريقه قدم أداءً قوياً خلال مباراة مصر المقاصة وأتيحت له العديد من الهجمات لكننا لم نوفق فى تسجيلها، موضحاً أن الأحمر كان بإمكانه الفوز لكن هذا لم يتحقق فى النهاية خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز.
وخاض الأهلى مباراة المقاصة أمس بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.
وأضاف رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، إن تتويج الأهلى ببطولة الدورى المصرى بعد خسارة الزمالك من أسوان انعكس سلبياً على الفريق، وهو ما حاولت تفاديه حيث حأولت الاهتمام أكثر فى المباراة لكننا فى النهاية المباراة انتهت بالنتيجة بالتعادل السلبي، وأوضح رينيه فايلر أن مستويات الأندية فى الدورى المصرى باتت متقاربة للغاية وبعض الفرق تتمتع بالأداء البدنى القوى لذلك تجدنا نرى مفاجآت كبيرة فى البطولة.
وشدد رينيه فايلر على أن الفريق لم يحقق فى الجزء الثانى من الموسم المستوى المطلوب نظراً لتوقف كورونا، بالإضافة إلى راحة اللاعبين بعد الاطمئنان للفوز بالدورى الممتاز وهذا أمر طبيعى، خاصة أنه راضٍ عن أداء اللاعبين فى الدورى خلال الموسم بشكل عام بعدما استطاع الأهلى التتويج بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما هي مكافأة فايلر وجهازه الأجنبى بعد فوز الأهلي بالدوري؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.