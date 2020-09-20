التكنولوجيا فى خدمة الكهرباء .. كيف حلت العدادات الذكية ومسبوقة الدفع أزمة الوصلات غير الشرعية؟

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى استخدام التكنولوجيا بصورة كبيرة فى تقديم خدماتها، لمواكبة التطور فى شتى مناحى الحياة .

وتبنت الكهرباء استخدام التكنولوجيا المتطورة بداية من استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع وعدادات ذكية لضمان وصول الخدمة وعدم وجود شكاوى من فواتير الكهرباء .

بدأت الوزارة خطتها للتحول الرقمي باستبدال العدادات التقليدية، بعدادت مسبوقة الدفع وأخرى ذكية ، خاصة مع الفائدة الكبيرة لتركيب هذه العدادات للمواطن وللشركات مقدمة الخدمة على السواء.

تطور نظم الدفع الإلكتروني سهّل عملية تركيب العدادات مسبوقة الدفع، حيث يمكن شحن هذه العدادات بدون الحاجة للمحصل، من خلال إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، أو حتى عن طريق تطبيقات على الهواتف المحمولة.

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كما أن خطوات تعاقد العميل على عداد مسبوق الدفع سهلة، فعلى العميل التقدم لفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها وطلب التعاقد على عداد مسبوق الدفع وسداد الرسوم الخاصة بذلك.

وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى وجود 9 ملايين ونصف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء،لافتا أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنويا للتوسع في نشر هذه الخدمة على مستوى المحافظات.

وأوضح الوزير أن المبدأ الأساسي لنظام العداد مسبوق الدفع يتمثل في سداد قيمة استهلاك الكهرباء مُقدما؛ وذلك من خلال شحن الكارت الخاص بالعداد بقيمة مالية طبقا لميزانية العميل، حيث يتم استهلاك هذا المبلغ تبعا لاستهلاك العميل للكهرباء، ومن خلاله يتمتع العميل بنظام تعريفة شرائح الكهرباء وهي 6 شرائح للاستخدام المنزلي و5 شرائح للاستخدام التجاري وشريحة واحدة للاستخدام الخدمي، كما أن طريقة المحاسبة للعداد الكهربائي مسبوق الدفع مطابقة تماما مع طريقة المحاسبة للعداد التقليدي الميكانيكي أو الإلكتروني.

وأشار شاكر إلى وضع خطة لتركيب عدادات تعمل بنظام الكارت الذكي مسبوق الدفع، وهي تكنولوجيا تمكن المشترك من وضع ميزانية مُحددة خاصة باستهلاك الكهرباء، ومعرفة متى يريد شراء كمية إضافية من الكهرباء، فضلا عن معرفة كمية الكهرباء المُستهلكة فعليا لأحماله يوميا وشهريا، وبالتالي تمكن المشترك من ترشيد استهلاك الكهرباء.

ولفت الوزير إلى أن العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء، كما تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح، كما أنها تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود للطوارئ،كما أنه لا يتم قطع التيار في حالة نفاد الرصيد، وذلك خلال أيام العطلات والساعات الصديقة ( وهي من الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي) .

وأضاف أن العدادات مسبوقة الدفع ساعدت في عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء، وانتهاء الشكوى من الكشافين والمحصلين، كما أنها تحد من المشاكل القائمة بشكل مستمر بين المالك والمستأجر، كما أنها تلغي التأخير في السداد، وتضمن عدم استخدام الكهرباء بطريقة غير شرعية، وتكشف معظم صور العبث والتلاعب، كما تتيح للشركات حساب الطاقة المستهلكة لارتفاع درجة دقة العداد.

وفيما يتعلق بكارت الشحن الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع، أوضح وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أنه يمثل أهمية كبرى لأنه كارت ذكي ذو سعة ذاكرة عالية وله درجة حماية مرتفعة وعمر افتراضي طويل، ويسمح بتحميل جميع بيانات العميل، ويسجل جميع البيانات الخاصة بالاستهلاك والرسوم وحالة العداد، وحالة مفتاح الفصل والتوصيل وحالة البطارية والرصيد المتبقي، فضلا عن أنه يتحمل ظروف التشغيل في درجات الحرارة المختلفة، ولفت الوزير إلى أنه تم توفير إمكانية شحن الكارت من خلال بعض مراكز الشحن الفوري، وشركات الدفع الإلكتروني في كافة محافظات الجمهورية.

وكشف الدكتور محمد شاكر عن أن الوزارة قامت بتأهيل وتدريب عدد من المهندسين والفنيين القائمين ببرمجة العداد وشحن الكارت، وكذلك تم تدريبهم على كافة الجوانب المتعلقة بدقة هذه العدادات وذلك في فروع شركات توزيع الكهرباء، مع تجهيز مراكز شحن الكارت الذكي على أعلى مستوى فني في الإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء.

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني خدمة شحن كارت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث تتيح الخدمة لمستخدميها شحن الكارت باستخدام ما يعرف بخاصية NFC على الهواتف المحمولة من أي مكان وفي أي وقت، حيث يتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد.

وحاول بعض المستهلكين سرقة التيار بالقيام بعمل وصلات غير قانونية ومخالفة شروط التعاقد مستغلين عدم مرور الكشاف ، فوضعت الوزارة آلية للقضاء على هذه السرقات مثل وضع برنامج إليكترونى جديد لعمل قاعدة بيانات لمستخدمى العدادات مسبو قة الدفع ومراقبة معدلات شحن الرصيد بالعداد، وتشكيل لجان تفتيش على المشتركين

أما العدادات الذكية فتتميز بعدة مميزات تعود على المستهلك والدولة: أهمها ترشيد الطاقة، والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، ويمكن للمستهلك شحن رصيد العداد بواسطة الهاتف المحمول قبل الاستهلاك، ويتيح العداد الذكي للمشترك إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة، ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعده.

تم الانتهاء من تركيب ٢٥٠٠ عداد ذكي في المرحلة الأولى من المشروع، وتمثل هذه العدادات ١٪ من إجمالي المشروع، تم استيرادها من الخارج، بينما تصل نسبة الصناعة المحلية بالمرحلة الثانية ٢٠ ٪. كما تم الانتهاء من اختبارات المرحلة الأولى من المشروع التجريبي لتركيب ٢٥٠ ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتم البدء فى تركيب المرحلة الثانية من المشروع التجريبي لتركيب ٢٥٠ ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث إن المرحلة الثانية تستهدف تركيب ٢٥ ألف عداد ذكي تم توزيعها على شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ٢٣٦ مليون جنيه + ٧٤ مليون دولار.

وفى هذا التقرير نوضح الفرق بين العداد التقليدى ومسبوق الدفع

وقت تحصيل الفاتورة:

العداد التقليدي: تحصل فاتورته في نهاية كل شهر.

العداد مسبوق الدفع: غير مرتبط بوقت معين، سوف تشحنه عند اقتراب رصيدك من النفاد.

حجم الاستهلاك:

العداد التقليدي: لن تعرف حجم استهلاكك إلا في نهاية كل شهر وقتَ تسديد الفاتورة، وقد تُفاجَأ بعدد الكيلوات المستهلكة، وحينها لن يكون أمامك سوى الدفع.

العداد مسبوق الدفع: يمكِّنك من التحكم في استهلاكك، حيث يوجد ثلاث شاشات موضِّحة الاستهلاك بالجنيه، والكيلوات، والشريحة التي تُحاسَب في إطارها.

طريقة السداد:

العداد التقليدي: تسديد الفاتورة يتم من خلال المحصل، أو التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع لمنطقتك.

العداد مسبوق الدفع: يمكنك الشحن من خلال أي منافذ تقدِّم خدمة فوري، أو أي مكتب تابع لشركة الكهرباء.

اما العداد الذكي ليس بحاجة الى كارت شحن، بل هو بحاجة إلى تواصل مع مراكز التحكم فقط إضافة لعدد من المميزات على رأسها، أن العداد من الممكن أن يبرمج على قيمة استهلاك معينة لا يتخطاها بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء، علاوة على أن العداد مبرمج للحفاظ على الأجهزة الكهربائية الداخلية بالمنزل في حال حدوث ارتفاع مفاجئ.