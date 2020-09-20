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أبو هشيمة: مجلس الشيوخ بداية حقيقية للحياة السياسية والبرلمانية

أخبار مصرية مريم يوسف 2020-09-20 13:11 تبليغ
أبو هشيمة: مجلس الشيوخ بداية حقيقية للحياة السياسية والبرلمانية
أبو هشيمة: مجلس الشيوخ بداية حقيقية للحياة السياسية والبرلمانية
قال النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، إن انتخاب المجلس يعد بداية حقيقية للحياه السياسية والبرلمانية، حيث يأتى فى فترة مهمة ويعد عقلا مفكرا فى التشريعات ومعاونا مساعدا للقيادة السياسية والحكومة.

وأضاف أبو هشيمة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش حفل استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس، أن الحياة البرلمانية والسياسية فى تقدم مستمر، معربا عن سعادته بانضمامه إلى حزب الشعب الجمهورى مؤخرا.

وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح أبو هشيمة أنها استحقاق مهم، وأن حزب الشعب الجمهورى يخوضه ضمن ائتلاف تحالف الأحزاب الانتخابى، وأن الحزب لم يحدد بعد موقفه من الاستمرار ضمن تحالف ما تحت القبة بعد الانتخابات من عدمه.

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محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 