انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالجيزة

أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الأحد، انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وذلك خلال الفترة من 18/9/2020 وحتى 31/12/2020 بمختلف مراكز وقرى المحافظة، على مستوى 22 إدارة صحية.





وأشار المحافظ، فى بيان، إلى أن المبادرة تشمل التوعية الصحية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ومرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة وإجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج بشكل دورى، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما والبالغ عددهم مليون و670 ألف مواطنا بمحافظة الجيزة، وذلك طبقا لما هو مسجل لدى قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة.

وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وأن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وضعت خطة لتوعية المواطنين وتوجيهم للمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبى لتنفيذ المبادرة التى تهدف إلى فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى للوصول إلى مجتمع صحى وسليم وخالٍ من الأمراض.

من جانبه أكد الدكتور محمد منصور، مدير مديرية الصحه بالجيزة، أنه سيتم الكشف وإجراء الفحوصات للمواطنين من خلال 375 فرقة مدربة من القطاع الطبى داخل 188 وحدة صحية، بالإضافه إلى 111 فرقه متحركة فى أماكن خارجية مثل مراكز الشباب وبعض الأماكن العامة بمختلف المراكز والأحياء والقرى، لافتا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدًا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.