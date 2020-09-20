الجيزة تنفى شائعات ارتفاع أسعار التصالح فى مخالفات البناء

وأوضحت المحافظة فى بيان، اليوم الأحد، أنه منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، تم الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين، ولذا تم وضع أقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية، قبل أن يتم الإعلان عن إجراء أى تخفيضات فى الأسعار بأى محافظة أخرى، لتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح وإغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة فى هذا الشأن.

وأشارت المحافظة، إلى أنها أقرت تخفيضاً لأسعار التصالح، لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح فى القرى، كما تم تخفيض قيمة التصالح للتجارى، والصناعى، والإدارى، والخدمى، بالقرى بنسبة 20%، وتخفيض قيمة مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15%، وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الأقل من حيث القيم السعرية على مستوى المحافظات.

وأوضح أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن هناك مناطق بالمدن يبلغ أسعار التصالح فيها 50 جنيها فقط، مثلها مثل القرى والعزب، بالإضافه إلى أن هناك مناطق أخرى يتراوح أسعار التصالحات فيها من 70 إلى 100 جنيه فقط، وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تضع مصلحه المواطن فى المقام الأول، وتسعى دائمًا لتقديم كافه التسهيلات التى تيسر على المواطنين.

ونوهت محافظة الجيزة على المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح سرعه سداد رسوم جدية التصالح، مشيرة إلى إن هناك بعض المواطنين تقدموا بطلبات قبل فرض رسوم الجدية، ولم يسددوا حتى الآن، مؤكدة أنه لن يتم البت أو الالتفات لأى طلبات إلا بعد سداد رسوم الجدية.