فيديو.. القاهرة والجيزة تستعدان لشتاء 2021 بمعدات بـ360 مليون جنيه

قال المهندس وليد عابدين، المتحدث الإعلامى لشركة القاهرة للصرف الصحى، والمستشار الإعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إنه تم رفع درجة الاستعداد بشركتى القاهرة والجيزة لاستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار.





وأضاف، فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أنه تم رفع كفاءة ومراجعة صيانة المعدات، والعمل على تطهير شبكات الصرف و"شنايش" الأمطار ورفع كفاءة المحطات. وتابع: "لدينا عربة لسحب التجمعات المائية نتيجة الأمطار، واشترينا فى القاهرة معدات بنحو 200 مليون جنيه، والجيزة اشترت معدات بحوالى 160 مليون، استعدادا لشتاء 2021". وأكد أنه سيتم الانتشار فى الأماكن الحيوية بالقاهرة والجيزة، لضمان عدم وجود تجمعات مائية خلال الأمطار، أو أى مشكلات أخرى.

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