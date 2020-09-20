أخبار عاجلة
الاتحاد الأوروبى يحصل على أحقيته بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية -
باشينيان : أرمن قره باغ آخر عقبة أمام التوسع التركى فى القوقاز -
الاتحاد الأوروبى : قيود جديدة على السفر فى ظل كورونا -
واشنطن : اتفاق مبدئى مع موسكو لتمديد معاهدة خفض الأسلحة النووية -
مستشار وزير الصحة: تصنيع لقاح كورونا فور الموافقة عليه لمصر ولدول آخرى -
دير الشايب يودع الراهب صموئيل بعد وفاته بكورونا -
وزيرة الصحة: مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أى موجة ثانية لفيروس كورونا -
بالأسماء.. أبرز المعينين فى مجلس الشيوخ -
الهند.. إطلاق سراح السياسية الكشميرية محبوبة مفتي -
واشنطن: اتفاق مبدئي مع موسكو لتمديد معاهدة "نيو ستارت" للأسلحة النووية -

السيسى يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور

أخبار مصرية أ ش أ 2020-09-20 13:00 تبليغ
السيسى يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور
السيسى يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية بيديا ديفى بهاندارى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 