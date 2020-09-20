نواب الشيوخ: إنجازات السيسى لا ينكرها إلا جاحد .. والمشروعات أكبر دليل

وعلق اللواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عقب استخراجه كارنيه العضوية اليوم، بقوله إن إنجازات الرئيس السيسى واضحة وضوح الشمس، حيث نجح الرئيس فى القضاء على العشوائيات وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى كل أرجاء البلاد.

وأشار إلى أن قضية العشوائيات كانت من أخطر القضايا التى تواجه الدولة المصرية، لكن استطاع الرئيس حلها بشكل جذرى، لافتا إلى أن علاقاتنا الخارجية أصبحت قوية مع جميع دول العالم واستعادت مصر مكانتها الدولية.

وتابع، أنه يفضل الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، أو الإدارة المحلية، باعتباره محافظ سابق للشرقية وله باع كبير فى مجال الإدارة المحلية.

من جهته، قال النائب محمد سليم، إن وجود غرفة ثانية للبرلمان رسالة ودليل على قوة الدولة المصرية، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشيوخ فى ظل هذة التحديات دليل على قوة مصر ومكانتها الكبيرة.

وقال النائب صلاح الطاروطى، إن قضية الاستثمار على رأس أولويات المجلس، خصوصا عملية تأسيس الشركات، إذ لابد من تسريع الإجراءات المتعلقة بها، مطالبا بسرعة تفعيل خدمة الشباك الواحد.